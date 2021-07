Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Visa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

208,05 EUR -1,93% (28.07.2021, 21:21)



XETRA-Aktienkurs Visa-Aktie:

210,70 EUR +0,19% (28.07.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

246,27 USD -1,86% (28.07.2021, 21:14)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (28.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Visa habe seinen Quartalsgewinn dank kräftig gestiegener Zahlungen mit seinen Kreditkarten deutlich erhöht. In den drei Monaten bis Ende Juni habe das US-Finanzdienstleistungs-Unternehmen unter dem Strich neun Prozent mehr als vor einem Jahr verdient. Die Erlöse seien sogar im zweistelligen Prozentbereich gewachsen.Konkret: Der Gewinn je Aktie habe 1,49 Dollar betragen. Das sei mehr als von Analysten erwartet. Die Experten seien lediglich von 1,37 Dollar je Anteilschein ausgegangen.Gleiches Bild bei den Erlösen: Der Nettoumsatz sei um 27 Prozent auf 6,13 Milliarden Dollar gestiegen, die Konsensschätzung der Experten habe lediglich 5,91 Milliarden Dollar vorgesehen. Das Zahlungsverkehrsvolumen sei im Vergleich zum Vorjahr nominal um 39 Prozent gestiegen, das grenzüberschreitende Volumen habe auf derselben Basis um 59 Prozent zugenommen.Hintergrund: Während in der Corona-Krise zwar der Konsum im Internet geboomt und dafür gesorgt habe, dass Kunden häufig zur Kreditkarte gegriffen hätten, sei in den vergangenen Monaten auch das restliche Geschäft wieder besser in Schwung gekommen. So hätten Auslandszahlungen etwa für Hotel- oder Flugbuchungen wieder deutlich zugenommen, die durch den eingeschränkten Reiseverkehr in der Pandemie weggefallen seien.Visa könne mit seinem Zahlenwerk überzeugen. Wer investiert sei, bleibe daher dabei und lasse die Gewinne einfach weiter laufen. Der Wert befinde sich auf der Empfehlungsliste des "Aktionär".Kursziel: 260,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Visa-Aktie. (Analyse vom 28.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)