Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise kletterten in der vergangenen Woche weiter, so die Analysten der Nord LB.Wenig überraschend habe es genau an dieser Stelle schon in der Vergangenheit immer wieder Auseinandersetzungen über Details von Ausführung und Umfang gegeben. Als Reaktion auf das Aussetzen des Abkommens durch US-Präsidenten Trump habe der Iran im Februar dieses Jahres den Zugang der IAEA zu seinen Atomanlagen immer mehr zu erschweren begonnen. Der sei nun ganz unmöglich geworden. In einem weiteren Schritt der Eskalation könnte der Iran bisher gesammelte Beobachtungsdaten auch löschen, wie der iranische Außenminister diesen Montag erklärt habe. Die USA hätten bereits gewarnt, dass dies die weiteren Verhandlungen massiv untergraben würde.Unklar sei gegenwärtig, inwieweit ein am Sonntag von den USA durchgeführter Luftschlag gegen militärische Operationen des Iran im Irak die Verhandlungen weiter erschweren würden, hilfreich seien sie aber sicher nicht. US-Präsident Biden habe zuvor wissen lassen, dass es eine Einigung nur geben könnten, wenn ein Deal "stärker und länger" wäre und das Raketenprogramm einschließen würde. Damit liege die Latte noch ein Stückchen höher. Die politische Seite des Ölmarktes deute also eindeutig auf feste Preise. Aus OPEC+-Kreisen sei zu vernehmen gewesen, dass man die Förderquoten um 500k b/d erhöhen könnte - also nur um 25% dessen, was die eigene Einschätzung des aktuellen Defizits im Markt sei. Damit dürfte auch ein Aufflammen der Corona-Pandemie der Rally kaum gefährlich werden können. (28.06.2021/ac/a/m)