Dass die Zahl der offenen Stellen in den USA steige, stehe in einem gewissen Widerspruch zu den Beschäftigungszahlen: Es scheine, als habe die Arbeitslosenunterstützung ein Hindernis für die Annahme eines Jobs dargestellt. Da diese aber in einer Reihe von Bundesstaaten allmählich auslaufen würden, würdne die Experten zuversichtlich bleiben, dass die Wirtschaft bis zum Ende dieses Jahres wieder in die Nähe der Vollbeschäftigung zurückkehren sollte.



Daneben weise das Beige Book auch auf steigende Arbeits- und andere Kosten hin. Weil gleichzeitig die Nachfrage steige, könnten Unternehmen versucht sein, diese an die Verbraucher weiterzugeben. Daher würden die Experten denken, dass die Inflation im Juni wieder ansteigen und in den kommenden Monaten nur langsam unter die 3-Prozent-Marke zurückgehen könnte.



Mittlerweile scheinen die Inflationsrisiken auch bei der Zentralbank angekommen zu sein und zu einer leichten Verschiebung in der Rhetorik geführt zu haben: FED-Gouverneurin Lael Brainard habe jüngst angemerkt, dass es zwar wichtig sei, auf die Risiken eines zu frühen Rückzugs der geldpolitischen Unterstützung zu achten. Man müsse aber auch die Aufwärtsrisiken im Blick behalten.



Die Experten seien der Ansicht, dass die Wachstums- und Beschäftigungsdaten in den USA solide bleiben würden und die Inflation weiterhin nach oben überraschen könnte. Daraufhin dürften die US-Zinsen steigen, was festverzinsliche Wertpapiere insgesamt belasten könnte - ebenso wie andere Risikoanlagen.



Daher eine Warnung an alle Investoren: Wer in der Sonne einschläft, kann sich leicht verbrennen, so Mark Dowding. (04.06.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - An den Kapitalmärkten war es zuletzt relativ ruhig, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Die Renditen von Staatsanleihen hätten sich kaum verändert, der US-Dollar habe sich stabil gezeigt und die Schwankungen seien innerhalb der meisten Anlageklassen gering gewesen. Es scheine, als würden sich die Investoren zurücklehnen und den angenehmen Sonnenschein genießen - so lange sie es noch könnten. Denn künftig könnte es an den Märkten heißer werden und der eine oder andere sich die Finger verbrennen.Trotz des enttäuschenden Arbeitsmarktberichts vom vergangenen Monat seien die Experten weiterhin von der Stärke des US-Arbeitsmarkts überzeugt und der Ansicht, dass man in den kommenden Monaten einen robusten Stellenaufbau sehen werde.