Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

14,58 EUR +10,04% (23.09.2021, 10:11)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (23.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Am Donnerstag würden bei der Valneva-Aktie erneut die grünen Vorzeichen dominieren, denn das Unternehmen habe die Expansion der klinischen Studien für den Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 bekanntgegeben. Das seien ganz klar positive Signale vor den enorm wichtigen Studiendaten, die Valneva für Anfang des vierten Quartals erwarte. Im Konkreten habe die Gesellschaft mit der Rekrutierung von Jugendlichen in der zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie mit dem Corona-Impfstoffkandidaten VLA2001 in Großbritannien begonnen.Mit den Neuigkeiten könne sich Valneva-Aktie weiter von der 200-Tage-Linie nach oben absetzen. Mit einem nachhaltigen Sprung über die Hürden bei 13,83 Euro (50-Tage-Linie) und 14,02 Euro würde der Wert zwei Kaufsignale generieren.Die Ausweitung der klinischen Studien sei ein positives Signal aus dem Hause Valneva. Mit jedem Tag steige nun die Spannung, denn die Veröffentlichung der Studiendaten stehe in Kürze bevor. Die Aktie dürfte dann mit einem extremen Kursausschlag nach oben oder unten reagieren. Entsprechend risikobehaftet sei ein Investment in den europäischen Impfstoff-Player - den spekulativen Charakter sollten investierte Anleger immer im Hinterkopf behalten. Der Stopp des "Aktionärs" laute 9,30 Euro, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2021)Börsenplätze Valneva-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:14,52 EUR +7,56% (23.09.2021, 10:25)