Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich gestern nicht wieder dem Bereich von 15.800 Punkten nähern können. Allerdings habe es der Index geschafft, über der kurzfristigen Unterstützung bei 15.750 Punkten zu bleiben. Dieser Unterstützungsbereich sei heute durchbrochen worden, aber der DAX habe Unterstützung an der 50-Stunden-Linie gefunden und sei wieder über die 15.750-Punkte-Marke geklettert. Der bereits erwähnte Bereich von 15.800 Punkten bleibe als kurzfristiger Widerstand im Auge zu behalten. Händler sollten sich bewusst sein, dass die Volatilität um Powells Aussage um 18:00 Uhr herum ansteigen könnte. Während der FED-Vorsitzende einen vorbereiteten Text vorlesen werde, beinhalte die Anhörung auch Fragen von Gesetzgebern. Der Markt werde sich hauptsächlich auf Fragen im Zusammenhang mit der Inflation konzentrieren.



Unternehmensnachrichten:



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) bekanntgegeben, dass das Unternehmen in den Jahren 2021 bis 2025 73 Milliarden Euro für die Entwicklung neuer Technologien ausgeben wolle. Das entspreche der Hälfte aller von Volkswagen in diesem Zeitraum geplanten Investitionen. Der deutsche Automobilhersteller wolle bis 2030 die Hälfte seiner Verkäufe mit Elektrofahrzeugen tätigen und bis 2040 sollten fast alle neuen Fahrzeuge, die in den wichtigsten Märkten verkauft würden, EVs sein.



In anderen Nachrichten sei berichtet worden, dass das niederländische Gericht entschieden habe, dass Besitzer von Volkswagen-Autos berechtigt seien, eine Entschädigung von 3.000 Euro pro Fahrzeug für den Dieselgate-Skandal zu erhalten.



HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) habe die vorläufigen Ergebnisse für Q2 2021 veröffentlicht. Der Umsatz sei um 129% auf 629 Mio. Euro gestiegen, während das EBIT 42 Mio. Euro erreicht habe, verglichen mit dem Verlust von 250 Mio. Euro in Q2 2020. Die vorläufigen Zahlen hätten die Markterwartungen übertroffen. Außerdem habe HUGO BOSS gesagt, dass es für das Gesamtjahr 2021 ein Umsatzwachstum von 30 bis 35% und ein EBIT von 125 bis 175 Mio. Euro erwarte. Die vollständigen Q2-Ergebnisse würden am 4. August veröffentlicht. (14.07.2021)







Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch uneinheitlich. Wichtige Indices aus Großbritannien, Deutschland und Spanien würden schwächer handeln, während die Benchmarks aus den Niederlanden, Italien und Polen zulegen würden. Russische Aktien seien die größten Nachzügler, der wichtigste Index des Landes falle um über 1%. Im heutigen Wirtschaftskalender stünden eine ganze Reihe von Ereignissen an. Den größten Einfluss auf die Märkte dürfte jedoch Powells halbjährliche Anhörung vor dem Kongress haben (18:00 Uhr).