Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Konsumgüterkonzerns Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) unter die Lupe.Unilever wolle sein Geschäft mit Gesundheitsprodukten ausbauen. Das Unternehmen hat dabei bereits ein Auge auf die Konsumgütersparte von GlaxoSmithKline (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561) geworfen. Ein milliardenschweres Angebot habe der britische Pharmakonzern am Wochenende jedoch abgelehnt. Analysten würden dabei auch am Sinn der Transaktion zweifeln.James Edwardes Jones von der Bank RBC habe sich insgesamt nicht überrascht über das Käuferinteresse an der GSK-Sparte gezeigt - wohl aber, dass es sich dabei um Unilever handele. Der Analyst halte dies "für keine gute Idee". Er habe eher Unternehmen wie Reckitt Benckiser oder Procter & Gamble im Sinn gehabt. Er nehme an, dass Unilever den Vorstoß gemacht habe, um die schwierigen Aussichten im bestehenden Geschäft zu überdecken.Unilever - bekannt u.a. für Marken wie Langnese, Knorr oder Pfanni - habe nach einem Bericht der "Sunday Times" über eine mögliche Übernahme am Wochenende bereits das Interesse bestätigt und mitgeteilt, die GSK-Tochter würde gut zum eigenen Portfolio passen.Unklar sei, ob Unilever das Gebot aufstocken könnte. Laut GSK habe der Konzern 41,7 Mrd. Pfund in bar sowie eigene Aktien im Wert von 8,3 Mrd. Pfund geboten, so dass das Angebot ein Volumen von 50 Mrd. Pfund (60 Mrd. Euro) gehabt habe.DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich, was GSK angehe. Eine potenzielle Transaktion respektive ein erfolgreicher Börsengang der Sparte könnte zusätzliches Kurspotenzial freisetzen - Gewinne laufen lassen.Bei der Unilever-Aktie drängt sich nach dem heutigen Rücksetzer vorerst kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten den Stopp bei 37,00 Euro beachten. (Analyse vom 17.01.2022)