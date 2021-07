Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Ubisoft:



Die Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet. (07.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ubisoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Ubisoft-Aktie (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) unter die Lupe.Es sei ein heftiger Abverkauf gewesen: Über ein Drittel ihres Wertes habe die Aktie von Ubisoft in der Spitze seit Jahresanfang verloren. Seit dem Tief im Mitte Mai gehe es für das Papier des französischen Spieleentwicklers jedoch wieder nach oben - und das habe einen guten Grund.Denn es scheine, als hätten Anleger die Entscheidung des Managements verdaut, nicht mehr drei bis vier AAA-Titel pro Jahr zu veröffentlichen, sondern auf die Kernfranchises wie "The Division", "Assassin‘s Creed" oder "Far Cry" und mehr Free-to-Play-Titel zu setzen.Was kurzfristig zu Umsatzeinbußen und höheren Entwicklungskosten führen dürfte, könnte jedoch einiges an Langfrist-Potenzial bieten. Das zeige auch ein Projekt mit dem Codenamen "Assassin‘s Creed Infinity". Viele Details seien noch nicht bekannt, doch es solle sich hier um ein MMO (Massively Multiplayer Online Game) handeln, das als Live-Service-Game aufgebaut sei.Das Attraktive an dieser Art von Spielen: Nach einem hohen anfänglichen Entwicklungsaufwand würden sich Live-Service-Games durch regelmäßige Updates kostengünstig melken lassen. Bestes Beispiel sei hier "GTA 5" - erschienen 2013 sei es noch immer der wichtigste Umsatz- und Gewinntreiber für Take-Two.Gelinge es Ubisoft den Erfolg von "Assassin‘s Creed" in ein Live-Service-Game zu portieren, dürften Umsätze und Gewinne nur so sprudeln. Die jahrelange Entwicklung berge jedoch im Falle eines Flops auch hohe Risiken. "Der Aktionär" sehe dennoch nach dem Abverkauf ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.Auch die charttechnische Entwicklung der vergangenen Wochen mit der Bodenbildung bei 51,50 Euro, dem Bruch des jüngsten Abwärtstrends und dem Bevorstehenden Bruch der 90-Tage-Linie sprechen für die Aktie von Ubisoft, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 07.07.2021)