Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

37,285 EUR -5,02% (29.06.2021, 16:08)



Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

37,65 EUR -3,35% (29.06.2021, 16:38)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

44,70 USD -3,12% (29.06.2021, 16:44)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Deutschland Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (29.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Fahrdienstleisters Uber befinde sich seit den letzten Quartalszahlen in der Konsolidierungsphase. Nun habe sich die Korrektur deutlich ausgeweitet. Die Anteilsscheine würden vorbörslich rund fünf Prozent verlieren. Hintergrund seien Presseberichte, dass sich der japanische Konzern SoftBank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) vom Großteil seiner Uber-Anteile trennen möchte.Demnach wolle SoftBank zwei Drittel seiner Uber-Aktien in den nächsten Wochen abstoßen, um damit die hohen Verluste zu kompensieren, die der Firma ihre chinesischen Beteiligungen beschert hätten.SoftBank habe in den letzten Tagen allein mit dem chinesischen Fahrdienstleister DiDi einen Verlust von rund vier Milliarden Dollar erzielt. Belastend würden sich auch die hohen Buchverluste der Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA)-Beteiligung des japanischen Unternehmens wirken.Insgesamt wären dies 45 Millionen Uber-Aktien, die SoftBank demnächst verkaufen möchte. Die Japaner hätten in den Jahren 2018 und 2019 über sieben Milliarden Dollar in Uber investiert.Der negative Newsflow rund um Uber höre nicht auf. Das Papier sehe nun auch charttechnisch ziemlich angeschlagen aus. Ein Kauf der Uber-Aktie bietet sich angesichts dieser Ausgangslage nicht an, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Uber.