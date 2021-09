Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer ganzen Serie schwacher Handelstage setzte die Sorge vor Ansteckungseffekten durch den in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienentwickler China Evergrande (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) dem Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Wochenbeginn endgültig zu, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Volatilität vorausEs sei mal wieder so weit: Den USA drohe erneut ein Shutdown. Dieses Mal gehe es nicht um die Pandemie, sondern um die Staatsfinanzen. US-Finanzministerin Janet Yellen habe zuletzt betont, dass die Vereinigten Staaten im Oktober ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen würden, sollte nicht die Schuldenobergrenze bis dahin angehoben werden. Dem gegenüber stehe eine Pattsituation im US-Kongress. Schon in der Vergangenheit sei die Handlungsfähigkeit des Staates immer wieder mal von parteipolitischem Gezänk überschattet worden. Es sehe danach aus, als würde das Thema die Märkte noch länger bestimmen. Auch die China-Krise sollten Anleger im Hinterkopf behalten - mit dem Immobilienentwickler Sinic komme aktuell schon das nächste chinesische Unternehmen unter Druck. Anleger in US-Standardwerte sollten daher wohl mit erhöhter Volatilität rechnen. (24.09.2021/ac/a/m)