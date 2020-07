Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken US-Börsenschluss mit einer unverändert starken Outperformance von

Technologie- und Internet-Titeln letzte Woche hält das positive Momentum trotz weiter

steigender Erkrankungszahlen aus den USA auch zum Wochenstart an, so die Analysten der

Raiffeisen Bank International AG.



Die asiatischen Börsen lägen heute deutlich im Plus, und auch der S&P 500 Future handele

rund 0,5% fester. Die vorbörslichen Indikationen würden auch für die europäischen

Aktienmärkte einen deutlich festeren Handelsstart erwarten lassen. Datenseitig sei heute ein

ruhiger Wochenstart, dafür beginne dann ab Dienstag (mit US-Banken) die US-Berichtssaison

für Q2 mit voller Wucht. Mit einem Konsensus-Gewinnwachstum von -44 % p.a. liege die Latte

inzwischen recht tief. Das größte kurzfristige Risiko sei für den Markt weiterhin der unverändert

negative Infektionstrend in den USA, der früher oder später zu Angst vor einem neuerlichen

(regionalen) Shutdown führen sollte; derzeit sei der Aktienmarkt diesbezüglich allerdings

immun. Der Goldpreis könne sich heute Früh knapp über USD 1.800 halten. Öl handele

praktisch unverändert bei USD 43 - hier werde die potenzielle Weichenstellung zur Lockerung

der OPEC-Kürzungen am Ministertreffen am Mittwoch relevant. (13.07.2020/ac/a/m)



