Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (04.06.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil die Aktie von TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF).Die am 28.05. von der außerordentlichen Hauptversammlung genehmigte Umfirmierung - von Total SE zu TotalEnergies SE - sei am 03.06. wirksam geworden. Mit der Umfirmierung dokumentiere das Management den Anspruch/Willen zur Veränderung des Geschäftsmodells. Die ESG-Umweltbewertung von TotalEnergies sei im Branchenvergleich (sowohl bei RabecoSAM als auch bei Sustainalytics; Quelle: Bloomberg) überdurchschnittlich. Die Klimapläne des Managements hätten auf der jüngsten Hauptversammlung eine große Zustimmung erfahren (knapp 92% (Vorjahr: gut 83%)). Allerdings sei der Konzern nicht vor einem ähnlichen Urteil wie der Konkurrent Royal Dutch Shell Ende Mai in den Niederlanden gefeit.Das Urteil des niederländischen Bezirksgerichts im Fall Royal Dutch Shell (der Konkurrent wolle Berufung einlegen) zeige mindestens, dass der Druck auf die Öl- und Gaskonzerne einen Strukturwandel in ihrem Geschäftsmodell (hin zu einem diversifizierten Energiekonzern) zu vollziehen, nicht kleiner werde. Durch das verbesserte (Preis-)Umfeld (Brent gegenwärtig bei über 70 USD je Barrel) werde die Finanzierung der Veränderung des Geschäftsmodells allerdings erleichtert. Jedoch sehe der Analyst das Potenzial für einen weiteren deutlichen Ölpreisanstieg als begrenzt an. Zudem würden steigende Marktzinsen die Attraktivität der Dividendenrendite (Ölwerte sind Dividendenwerte) schmälern. Die Prognosen des Analysten hätten Bestand.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die TotalEnergies-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 38,00 Euro. (Analyse vom 04.06.2021)Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:Xetra-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:39,73 EUR -0,54% (04.06.2021, 10:52)