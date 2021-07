Börsenplätze Tilray-Aktie:



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (28.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Tilray-Aktie (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag habe sich die Tilray-Aktie nach einer monatelangen Talfahrt mit einem Kursfeuerwerk eindrucksvoll zurückgemeldet. Grund dafür seien bombastische Quartalszahlen gewesen, unter dem Strich habe der Cannabisproduzent einen Millionengewinn erzielt. Zudem sei es der erste Quartalsbericht seit der Fusion mit dem Konkurrenten Aphria gewesen.Konkret habe Tilray im vierten Quartal des zurückliegenden Geschäftsjahres (per Ende Mai) einen Gewinn von 33,6 Millionen Dollar oder 0,18 Dollar je Aktie erzielt. Im Vorjahreszeitraum habe das Unternehmen noch einen Verlust von 84,3 Millionen Dollar oder 0,39 Dollar je Aktie ausgewiesen. Beim Umsatz habe ein Plus von 25 Prozent auf 142 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu Buche gestanden.Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hätten zuvor Erlöse in Höhe von 150 Millionen Dollar sowie einen Verlust von 25 Millionen Dollar oder 0,13 Dollar je Aktie erwartet. Während Tilray die Umsatzprognose verfehlt habe, habe der Cannabisproduzent die Gewinnschätzungen pulverisiert.Die starken Zahlen würden dabei zum Teil auch auf den Ergebnissen des Anfang Mai übernommenen Konkurrenten Aphria beruhen. Bisher habe die Fusion Synergieeffekte in Höhe von 35 Millionen Dollar geschaffen. Zudem sehe sich Tilray auf Kurs, sein Einsparungsziel in Höhe von 80 Millionen Dollar binnen der nächsten 16 Monate zu erreichen.Für Tilray scheine sich die Übernahme des einstiegen Konkurrenten Aphira bereits jetzt zu lohnen. Zudem will das Unternehmen in Zukunft weitere Synergieeffekte heben, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Tilray-Aktie. (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link