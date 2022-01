Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

6,39 EUR -0,37% (11.01.2022, 16:09)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

7,175 USD -1,58% (11.01.2022, 15:56)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (11.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Cannabis-Aktie Tilray sei für schnelle Kurssprünge bekannt, doch habe seit Ende 2021 einen Durchhänger. Nachdem sich eine weitere Marktöffnung in den USA verzögere, würden es auch die Cannabis-freundlichen Politiker der neuen deutschen Regierung zunächst ruhig angehen lassen, was die Legalisierung betreffe.Ein Lebenszeichen und ein zweistelliges Plus habe es jedoch gestern nach der Vorlage überraschend guter Zahlen gegeben. Die Kanadier hätten im abgelaufenen Quartal ein EBITDA von 14 Millionen Dollar erzielt, womit die Konsensus-Schätzung von elf Millionen Dollar übertroffen worden sei. Der Umsatz sei um 20 Prozent auf 155 Millionen gestiegen, doch habe nicht die erhofften 167 Millionen Dollar erreicht. Interessant seien neue Aussagen des CEO: Man sei in Deutschland mit einem Anteil von 20 Prozent klarer Marktführer für medizinisches Cannabis und blicke zuversichtlich auf die Marktöffnung. Man erhoffe sich eine "Beschleunigung der Legalisierung" der neuen Regierungskoalition.Tilray erwähne jedoch nicht die zuletzt bremsenden Signale. "Priorität hat der Kampf gegen die Pandemie", so FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann zur Funke-Mediengruppe. "Aktuell ist es kein guter Zeitpunkt für einen Cannabis-Gesetzesentwurf", habe SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler gesagt.Barclays schätze den Cannabis-Markt zwar als "aufregend" aber auch "kompliziert" ein. Nach den Lebenszeichen im Chart ist Tilray wieder einen Blick wert - doch das nachhaltige Brechen des Abwärtstrends gelingt wohl nur im Zuge der tatsächlichen Marktöffnung in Europa oder den USA, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: