Kurzprofil The Trade Desk Inc. (A):



The Trade Desk (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) ist ein Unternehmen aus den USA. The Trade Desk ist eine Cloud-basierte Technologieplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, die Verhaltensweisen ihrer Kunden für Anzeigen auf digitalen Plattformen zu optimieren. (09.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für digitale Werbetechnik The Trade Desk Inc. (TTD) (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) unter die Lupe.The Trade Desk habe am Montagnachmittag die Q2-Zahlen veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch bei der Prognose habe der Tech-Konzern über den Schätzungen gelegen. Für die The Trade Desk-Aktie gehe es dennoch nach unten.The Trade Desk habe aufgrund der Erholung im Werbegeschäft und dem Wachstum bei Connected TVs, also Fernsehgeräten, die via Smart TV oder einer Set-Top-Box mit dem Internet verbunden seien, ein starkes zweites Quartal abgeliefert. Der Umsatz habe sich auf 280 Mio. USD verdoppelt und auch der Gewinn je Aktie sei um 100% auf 0,18 USD gestiegen.Nach dem guten Lauf der The Trade Desk-Aktie in den vergangenen Wochen und den starken Zahlen anderer Konzerne auf dem Werbemarkt, hätten sich Anleger bei der Prognose aber mehr erwartet. Denn ein Umsatzwachstum von rund 31% in Q3 liege, abgesehen vom Corona-Quartal Q2/2020, deutlich unter den Zuwachsraten der vergangenen Perioden. Aktuell sei die The Trade Gate-Aktie keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2021)Börsenplätze The Trade Desk-Aktie: