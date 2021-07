NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

654,73 USD -0,74% (07.07.2021, 15:46)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Während sich die US-Big-Player wie Apple und Amazon aus ihrer gefühlt ewigen Konsolidierung hätten entfesseln können, sehe es bei den Autobauern noch immer mau aus. Auch die Tesla-Aktie, die zuletzt ein frisches Kaufsignal geliefert habe, gebe seit letzter Woche nach. Nun würden weitere Rücksetzer drohen.Vor rund zwei Wochen sei die Freude bei Tesla-Anlegern groß gewesen. Der Autotitel habe die seit Ende Januar anhaltende Konsolidierung beendet. Mit einem Sprung über die obere Begrenzung einer Dreiecksformation bei 660 Dollar und über den Widerstand an der 100-Tage-Linie bei 677 Dollar sei die Hoffnung auf einen neuen Höhenflug groß gewesen.Allerdings habe sich dies als Fehlsignal entpuppt, da der Ausbruch unter niedrigem Handelsvolumen stattgefunden habe. Nachdem der Wert nun die letzten Tage um den GD100 gependelt sei, sei er am gestrigen Dienstag erneut darunter gerutscht. Ein Test der Dreiecksbegrenzung, die inzwischen nahe des GD200 bei 640 Dollar verlaufe, sei nun recht wahrscheinlich. Könne auch diese Marke keinen Halt bieten, müsse mit Rücksetzern bis an die horizontale Unterstützung bei 540 Dollar gerechnet werden.Charttechnisch könne die Tesla-Aktie momentan nicht überzeugen. Des Weiteren müsse eigentlich nicht mehr erwähnt werden, dass Tesla nach wie vor eine Glaubensfrage sei. 550 Mrd. Euro Börsenwert stünden gegen 126 Mrd. Euro von Volkswagen, 81 Mrd. Euro von Daimler und 54 Mrd. Euro für BMW.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:553,90 EUR -0,73% (07.07.2021, 15:58)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:556,00 EUR -0,68% (07.07.2021, 15:45)