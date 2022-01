XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

955,80 EUR +1,88% (11.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.106,22 USD +3,93% (12.01.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla sei gut ins neue Jahr gekommen. Der US-Konzern habe zum Jahreswechsel neue Rekordwerte bei den Autoverkäufen gemeldet. Und nun kämen auch aus dem Reich der Mitte starke Absatzzahlen. Die Tesla-Aktie könne davon durchaus signifikant profitieren. Konkret: Daten der China Passenger Car Association (CPCA) zufolge habe das Unternehmen von Elon Musk im Dezember 70.847 in China hergestellte Fahrzeuge verkauft - das sei auf Monatsbasis mehr als je zuvor, seitdem die Produktion im Werk in Shanghai 2019 gestartet sei. Im Vergleich zum Dezember 2020 habe Tesla seine Verkaufszahlen im Reich der Mitte um den Faktor drei steigern können, auch zum Vormonat November stehe mit einem Plus von 34% ein starker Anstieg zu Buche.Laut Reuters zufolge dürfte der Elektroautobauer damit im Gesamtjahr allein in China mindestens 473.078 Fahrzeuge an den Mann gebracht worden sein - damit würde rund die Hälfte der insgesamt im Konzern produzierten Elektrofahrzeuge in der Region verkauft.Sicherlich komme es bei Tesla immer wieder zu knackigen Rücksetzern. Investierte Anleger sollten sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Positive Impulse sollten im Jahr 2022 auch durch das Thema autonomes Fahren sowie Software-Abos kommen. Die Tesla-Aktie sei eine Halteposition, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:9663 EUR +3,18% (12.01.2022, 22:26)