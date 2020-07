XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.370,00 EUR -11,48% (14.07.2020, 09:45)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.497,06 USD -3,08% (13.07.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Rally der Tesla-Aktie sei am Montag nach einem starken Start erst einmal ins Stocken geraten. Nachdem der Kurs in den ersten Handelsstunde am Montag um bis zu 16 Prozent auf knapp 1.795 Dollar zugelegt habe, sei das Papier ins Minus gedreht. Am Ende habe ein Verlust von drei Prozent auf 1.487 Dollar auf der Kurstafel gestanden. Trotz des Rückschlags zum Handelsende hätten die Anteile des Elektroauto-Herstellers seit Ende Juni fast 40 Prozent gewonnen, seit dem Tief im Corona-Crash habe der Kurs um rund 340 Prozent zugelegt.Eine Rally, die mit fundamentalen Faktoren kaum mehr zu erklären sei. Nach dem Kursanstieg der vergangenen Wochen sei Tesla an der Börse 288 Milliarden Dollar wert und damit inzwischen der mit Abstand wertvollste Autobauer. Lediglich der japanische Konzern Toyota, den Tesla erst vor Kurzem überholt habe, könne mit umgerechnet rund 200 Milliarden Dollar halbwegs mithalten.Die drei im DAX notierten deutschen Autohersteller BMW, Daimler und Volkswagen kämen zusammen lediglich auf rund 150 Milliarden Dollar. Größter Profiteur des Tesla-Kursanstiegs sei Unternehmenschef Elon Musk, der rund 18 Prozent der Anteile halte. Sein Vermögen sei von der Nachrichtenagentur Bloomberg zuletzt auf rund 70 Milliarden Dollar taxiert worden - er komme in dieser Wertung inzwischen auf mehr als zum Beispiel die Investoren-Legende Waren Buffett und spiele in einer Liga mit den beiden Google-Gründern Sergey Brin und Larry Page.Die Aktie von Tesla habe sich in den vergangenen Wochen extrem stark präsentiert. Nach dem Ausbruch über die magische 1.000-Dollar-Marke habe das Papier fast kein Halten mehr gekannt. Eine Korrektur sei überfällig und gesund gewesen. Auch wenn die Aktie eine beeindruckende Entwicklung hinter sich habe, erwarte sich "Der Aktionär" dennoch langfristig noch einiges von dem Wert. Hier werde Fantasie gespielt.Größere Rücksetzer sind - allerdings nur für absolut risikobereite Anleger - Kaufchancen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2020)