ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mitte Mai habe sich das Chartbild des Autotitels wieder aufgehellt. Die seit fünf Wochen anhaltende Abwärtsbewegung habe am März-Tief bei 539,49 Dollar gestoppt und es sei zu einem kräftigen Rebound gekommen. Nachdem die Tesla-Aktie in der vergangenen Woche sogar die 200-Tage-Linie bei 592 Dollar habe überwinden können, habe die Rückrufaktion für Verkaufsdruck gesorgt. Infolgedessen sei das Papier erneut unter diese wichtige Linie sowie unter die Unterstützung beim März-Zwischentief von 591,01 Dollar gefallen.Sei der Rebound nun damit beendet? Charttechnisch ja, aber nur für den Fall, dass die am gestrigen Donnerstag unterschrittenen Unterstützungen nicht zurückerobert werden könnten. Dann wäre mit einem erneuten Rücksetzer an die bereits dreimal getestete Unterstützung bei 539,49 Dollar zur rechnen. Gelinge die Rückeroberung hingegen, könne man weiterhin mit Kursen bis an den GD50 bei 656,86 Dollar rechnen.Der Rebound der Tesla-Aktie sei im Moment Gefahr. DER AKTIONÄR habe bereits im Voraus gewarnt, dass dieser wegen des abnehmenden Volumens vorzeitig enden könnte. Noch gebe es aber Hoffnung. Könne der GD200 in den nächsten Tagen zurückerobert werden, dürfte der Rebound fortgesetzt werden. Schon heute stehen die Chancen dafür gut: Vorbörslich steht die Tesla-Aktie bereits knapp zwei Prozent im Plus, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:479,50 EUR +1,57% (04.06.2021, 11:33)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:479,05 EUR -3,55% (04.06.2021, 11:19)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:572,84 USD -5,33% (03.06.2021, 22:00)