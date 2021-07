Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

568,20 EUR -0,77% (06.07.2021, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

568,70 EUR -0,68% (06.07.2021, 09:32)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

678,90 USD +0,14% (02.07.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (06.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe im zweiten Quartal zwar mehr als 200.000 Fahrzeuge verkauft, die hohen Erwartungen der Wall Street hätten allerdings nicht ganz erfüllt werden können. Für die kommenden Monate habe CEO Elon Musk versprochen, wieder eine Schippe drauf zu legen. Die Analysten würden für Tesla bullish bleiben.Tesla habe im zweiten Quartal Auslieferungen von 201 250 Autos bekannt gegeben, wodurch der Rekord von 184 800 Fahrzeugen aus dem Vorquartal gebrochen worden sei.Trotz der starken Zuwächse seien die Zahlen leicht unter den Markterwartungen geblieben. Das Unternehmen habe sich dennoch zufrieden gezeigt. "Unsere Teams haben herausragende Arbeit geleistet", habe Tesla mit Blick auf die unter Logistikproblemen leidende Lieferkette verkündet.Auch die Analysten würden die Entwicklung bei Tesla loben. Die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa habe die Einstufung für Tesla nach den Auslieferungszahlen zum zweiten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 860 US-Dollar belassen. Analyst Mark Delaney habe in einer Studie positiv hervorgehoben, dass sich die Zahl der abgesetzten E-Autos im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 mehr als verdoppelt habe. Er rechne mit weiter steigenden Produktions- und Absatzzahlen im dritten Quartal.Bullish bleibe auch die kanadische Bank RBC mit einem Kursziel von 725 US-Dollar belassen. Der US-Elektroautobauer habe die vom Unternehmen selbst erhobenen Markterwartungen etwas übertroffen, habe Analyst Joseph Spak in einer Studie geschrieben. Mit Blick auf die Produktion könnte in puncto Halbleiter-Knappheit das Schlimmste für Teslaschon vorbei sein.Nach einer langen Durststrecke habe sich die Tesla-Aktie wieder gefangen und die 200-Tage-Linie zurückerobert. Im Anschluss habe das Papier wieder deutlich zugelegt und die 100-Tage-Linie bei 672 Dollar geknackt. Das Momentum spreche weiterhin für die Aktie. Aus technischer Sicht sei der Weg bis 780 Dollar frei.Das Papier ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Dass Tesla nach wie vor eine Glaubensfrage sei, müsse eigentlich nicht mehr erwähnt werden. 550 Milliarden Euro Börsenwert stünden gegen 126 Milliarden Euro von Volkswagen, 81 Milliarden Euro von Daimler und 54 Milliarden Euro für BMW. (Analyse vom 06.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: