ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Kurzprofil Tencent:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (22.03.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tencent-Aktie (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Der Ausblick des chinesischen Internetzkonzerns auf steigende Investitionen verunsichere die Anleger. Zudem stoße auch noch Großaktionär Naspers Anteile ab. Der Anteil des südafrikanischen Medienkonzerns sinke damit von 33,2 auf 31,2%. Naspers wolle die freien Mittel nutzen, um selbst zu investieren. Von weiteren Verkäufen wolle das Unternehmen allerdings in den nächsten drei Monaten absehen.Langfristig ändere der Abverkauf nichts an den hervorragenden Aussichten von Tencent. Die Kursverluste von rund 10% seien übertrieben. Anleger würden die Reaktionen der Analysten am Freitag abwarten. Beruhige sich das Volumen, würden sich womöglich günstige Nachkaufchancen bieten, so Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2018)Börsenplätze Tencent-Aktie: