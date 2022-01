Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (13.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.TeamViewer habe das von schweren Rückschlägen geprägte Jahr 2021 mit einer leicht positiven Note beendet. Dank Kosteneinsparungen im Schlussquartal habe der angeschlagene Softwareanbieter operativ etwas mehr verdient als zuletzt in Aussicht gestellt. Details zu den Jahreszahlen sowie einen aktualisierten Ausblick auf die Investitions- und Kapitalplanung wolle das Unternehmen schon am 2. Februar vorlegen. Was sei in diesem Zusammenhang möglich?Eine Dividende zahle TeamViewer bislang nicht. Im November habe Vorstandschef Oliver Steil der Börsen-Zeitung gesagt, dass die Investoren wohl bald würden wissen wollen, was das Management mit den freien Barmitteln anzustellen gedenke.Er habe vor allem weitere Zukäufe ins Spiel gebracht - sollten die aber keinen Sinn machen, könne man immer noch über Dividenden nachdenken. Einen Aktienrückkauf habe der Manager zu dem Zeitpunkt dagegen kritisch gesehen: "Ich glaube nicht, dass man mit so einer kurzfristigen Aktion Wert generieren kann."Der erste Schritt in die richtige Richtung sei getan. Es warte aber noch viel Arbeit auf den Vorstand. Für ein nachhaltiges Comeback an der Börse müssten die Verantwortlichen in den kommenden Wochen und Monaten das verlorengegangene Vertrauen der Investoren zurückgewinnen - und die passenden Zahlen liefern. Die nächste Chance dazu gebe es Anfang Februar.Anleger sollten sich bis dahin auf einen weiterhin recht volatilen Kursverlauf einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2022)Mit Material von dpa-AFX