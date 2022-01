Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Göppinger Unternehmen habe das von schweren Rückschlägen geprägte Jahr 2021 mit einer leicht positiven Note beendet. Dank Kosteneinsparungen im Schlussquartal habe der angeschlagene Softwareanbieter operativ etwas mehr verdient als zuletzt in Aussicht gestellt.Investoren würden erleichtert reagieren. Die TeamViewer-Aktie springe deutlich an. Auch bei den Analysten überwiege die Zuversicht. Dass TeamViewer mit den detaillierten Jahreszahlen am 2. Februar auch einen Plan für die Kapitalallokation - also für die Verwendung verfügbarer finanzieller Mittel - vorlegen wolle, habe für zusätzliche Fantasie gesorgt.Der erste Schritt in die richtige Richtung sei getan. Es warte allerdings noch viel Arbeit auf den Vorstand. Für ein nachhaltiges Comeback an der Börse müssten die Verantwortlichen in den kommenden Wochen und Monaten das verlorengegangene Vertrauen der Anleger zurückgewinnen und die passenden Zahlen liefern. Investoren sollten sich auf einen weiterhin recht volatilen Kursverlauf einstellen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link