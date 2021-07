Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (29.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe zuletzt Boden gutmachen können. Ein Kurstreiber seien die jüngsten positiven Kredit-News gewesen. Dennoch bleibe die Lage angesichts der gestiegen Corona-Zahlen in beliebten Destinationen wie etwa Mallorca schwierig. Auch die Analysten seien alles andere als zuversichtlich für das Papier des Reiseveranstalters.Konkret: Die US-Bank Citigroup habe die Einstufung für TUI nach dem Prolongieren einer Kreditlinie auf "sell" mit einem Kursziel von 140 Pence (entspreche 1,65 Euro) belassen. Demnach hätte die Aktie noch rund 60 Prozent Abwärtspotenzial. Zwar weiche zunächst der Druck, eine Kapitalerhöhung vornehmen zu müssen, habe Analyst James Ainley in einer aktuellen Studie geschrieben. Im Lauf der Zeit werde der Reiseveranstalter das Kapital aber doch um nahezu zwei Milliarden Euro aufstocken müssen für die Finanzierung der Aktivitäten.Hintergrund: Zum 26. Juli 2021 hätten der TUI nach eigenen Angaben liquide Mittel von rund 2,9 Milliarden Euro zur Verfügung gestanden, wobei der Verkauf von 21 Hotelimmobilien an den eigenen Großaktionär RIU bereits eingerechnet sei. Aber: TUI verbrenne weiterhin dreistellige Millionensummen pro Quartal. Und das Sommergeschäft dürfte aufgrund der Delta-Variante deutlich schlechter als geplant laufen.Die TUI-Aktie pendle am Freitag-Vormittag um den Vortagesschluss und notiere bei 4,08 Euro. Damit liege das Papier über der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie (aktuell bei 4,00 Euro) - womöglich ein Ansatz für hartgesottene Trader.Ein Neu-Einstieg drängt sich angesichts der fundamentalen Unsicherheiten nicht auf, so Carsten Kaletta. Am 12. August veröffentliche der Touristik-Konzern aktuelle Zahlen, die womöglich zeigen würden, wohin die Reise der Hannoveraner gehe. (Analyse vom 29.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: