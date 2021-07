Börsenplätze Sto-Vorzugsaktie:



ISIN Sto-Vorzugsaktie:

DE0007274136



WKN Sto-Vorzugsaktie:

727413



Ticker-Symbol Sto-Vorzugsaktie:

STO3



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist ein international bedeutender Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Der Konzernumsatz 2016 betrug rund 1,23 Mrd. Euro. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (14.07.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Im Februar dieses Jahres erhöhten wir unser erst rund ein halbes Jahr zuvor ausgerufenes Kursziel für die Sto-Aktie (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) von 130 Euro auf 160 Euro, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Diese Einschätzung sei offenbar immer noch zu konservativ gewesen. Die Aktie des schwäbischen Baustoffherstellers notiere heute dank eines ansprechenden Geschäftsverlaufs bei rund 200 Euro.Längst sei der kleine Kursdämpfer vom November 2020 infolge einer leicht nach unten angepassten Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2020 verdaut. Tatsächlich seien vergangenes Jahr dann am Ende 1,43 Mrd. Euro durch die Bücher gegangen, das Nachsteuerergebnis habe mit 80,7 Mio. Euro um satte 43% höher gelegen als im Jahr zuvor. In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres setze sich die positive Entwicklung fort. So habe der Konzernumsatz im ersten Quartal 2021 gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode um 7,1% auf 303,7 Mio. Euro gesteigert werden können.Und im April sei sogar der in der bisherigen Firmenhistorie des Sto-Konzerns höchste Umsatz in einem Einzelmonat erzielt worden. Aufgrund der ausgeprägten Saisonalität der Geschäftstätigkeit erwirtschafte das Unternehmen in den ersten Monaten eines Jahres gewöhnlich kein positives Konzernergebnis. Im ersten Quartal 2021 habe sich der übliche Fehlbetrag gegenüber dem Vorjahreswert jedoch nennenswert verringert und sei relativ niedrig ausgefallen, obwohl die Rohertragsmarge durch teilweise kräftige Preissteigerungen auf der Beschaffungsseite erheblich unter Druck gestanden habe.Die Experten von "AnlegerPlus News" heben das mittelfristige Kursziel aufgrund der guten Perspektive auf 250 Euro an, das Stopp-Loss-Limit sollte zur Gewinnabsicherung auf 160 Euro nachgezogen werden. (Ausgabe 7/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link