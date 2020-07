Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol:

SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und

Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die

Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und

Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte

in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder

Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte

Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans

Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig.

Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (13.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalysedie Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019,WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Steinhoff weise durchaus gewisse Parallelen zum jüngsten Skandal-Fall "Wirecard" auf:Eine Bilanzfälschung, ein Aktiencrash und der Vorstand "gehe stiften". Das alles sei bereitsEnde 2017 an die Oberfläche gekommen - mit entsprechenden Nebenwirkungen für dieinvestierten Anleger. Seit diesem Zeitpunkt kämpfe der schwer angeschlageneMöbelkonzern, zudem einst "Poco" mit Daniela Katzenberger als Werbe-Ikone gehört habe,ums Überleben. Ob das Unternehmen überhaupt noch eine Zukunft habe, sei aktuell mehrals fraglich.Die Lage bei Steinhoff sei extrem unübersichtlich. Ein nächster (größerer) kurzfristigerZocker-Sprung könnte vom Abschluss der Vergleichsverhandlungen ausgehen. Fazit:Steinhoff bleibe ein hochgradig gefährlicher Pennystock und deshalb für die meisten Anlegeruninteressant. Finger weg, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in eineraktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2020)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: