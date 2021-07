Börsenplätze Starbucks-Aktie:



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (28.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der weltgrößten Café-Kette Starbucks würden die Geschäfte dank der Erholung von der Corona-Krise wieder rund laufen. In den drei Monaten bis Ende Juni seien die Erlöse im Jahresvergleich deutlich gestiegen. Zudem habe das US-Unternehmen einen Milliardengewinn erzielt, nach einem hohen Verlust im Vorjahr. Dies habe den Anlegern jedoch nicht genügt.Im dritten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 78 Prozent auf einen Rekordwert von 7,5 Milliarden Dollar geklettert. Unter dem Strich habe die Café-Kette dabei einen Quartalsgewinn von 1,2 Milliarden Dollar erzielt, nachdem hohe Sonderkosten wegen der Corona-Krise im Vorjahr einen Verlust von 678 Millionen Dollar verursacht hätten.Damit habe das Unternehmen die Markterwartungen klar übertroffen: Analysten hätten zuvor einen Umsatz von 7,2 Milliarden Dollar, bei einem Gewinn von 915 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.Mit seiner Prognoseerhöhung habe der US-Konzern ebenfalls punkten können und erwarte nun für das laufende Geschäftsjahr Erlöse in Höhe von 29,1 bis 29,3 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 3,20 bis 3,25 Dollar. Zuvor habe die Umsatzprognose am unteren Ende noch bei 28,5 Milliarden Dollar gelegen, beim Gewinn je Aktie habe das Unternehmen maximal drei Dollar in Aussicht gestellt. Die Flüsterprognosen hätten hingegen bei einem Gewinn je Aktie von 2,98 Dollar und Erlösen in Höhe von bis zu 28,8 Milliarden Dollar gelegen.An der Börse habe die Starbucks-Aktie am Dienstagabend rund 2,4 Prozent schwächer bei 122,95 Dollar notiert. Damit hätten sich die Papiere ein gutes Stück von ihrem an der Woche erreichten Rekordhoch bei 126,32 Dollar entfernt. Zugleich habe die Starbucks-Aktie am heutigen Handelstag zu den schwächsten Werten im Nasdaq100 gezählt.Seit der Empfehlung des AKTIONÄR in Ausgabe 02/21 liegt die Starbucks-Aktie rund 25 Prozent vorne. Aus Sicht des AKTIONÄR dürfte die derzeitige Kursschwäche nur von kurzer Dauer sein, investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Starbucks-Aktie. (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link