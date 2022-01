Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

6,77 EUR -3,15% (13.01.2022, 10:47)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

10,00 CAD -4,21% (12.01.2022, 21:59)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (13.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlagermagazin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lithium-Unternehmens Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Die Lithiumaktien würden wieder etwas Momentum aufnehmen. Das Gros der liquiden Lithiumtitel habe gestern im nordamerikanischen Handel zulegen können oder sei zumindest mit einem leichten Plus aus dem Handel gegangen. So habe Lithium Americas ein Plus von knapp 3% verbucht, SQM sei sogar 7,25% nach oben geschossen. Albemarle rette ein kleines Plus über die Ziellinie. Doch bei einer Aktie seien deutliche Abschläge zu verzeichnen gewesen: Standard Lithium. Die Aktie habe gestern an der New Yorker Börse über 3,5% verloren. Das Chartbild trübesich ein.Neuigkeiten, die diesen Kursrutsch begründen könnten, gebe es keine. Der Wert sei allerdings charttechnisch angeschlagen. Die Bullen würden gut daran tun, die Marke von 10 CAD (Kanadische Dollar) zu verteidigen. Nun müsse man das Ganze freilich in Relation setzen. Die Standard Lithium-Aktie habe im vergangenen Jahr 339% an Wert zulegen können - doch auch das helfe Anlegern derzeit nicht viel. Mit dem Rutsch unter die Unterstützung bei 10,50 CAD (dem August-Hoch) habe sich die Situation eingetrübt - 10,00 CAD seien nun wichtig. Gelinge es nicht, diesen Bereich zu halten, werde aus Sicht der Bullen der Bereich um 9,00 bis 9,10 CAD wichtig. Dieser resultiere aus der Kursspitze Mitte Septemer und dem Oktober-Tief. Gelinge das nicht, sei ein Rutsch sogar in den Bereich des Augusttiefs bei 6,50 CAD möglich.Das Ganze in einen fundamentalen Kontext zu setzen, sei nicht ganz einfach. Standard Lithium habe sehr aussichtsreiche Projekte, die noch dazu in den USA lägen. Mit der Koch-Gruppe habe man einen finanzkräftigen Investor an Bord, der auch den Bau der Projekte finanzieren könnte. Sei das aber vielleicht sogar das Problem? Immerhin entweiche damit etwas die Übernahmefantasie aus der Aktie. Und gerade im Lithiumsektor habe es einige Übernahmen gegeben, die für satte Kursgewinne gesorgt hätten, so Markus Bußler vom Anlagermagazin von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2022)Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: