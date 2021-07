Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (28.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Musik-Streaming-Dienst Spotify könne in seinem zweiten Quartal zwar die Erwartungen der Analysten übertreffen, bleibe aber beim Nutzerwachstum sogar hinter der eigenen Prognose zurück. Die Anleger hätten enttäuscht reagiert und die Spotify-Aktie kräftig ins Minus geschickt.Trotz dem starken Zuwachs im Vorjahresquartal habe Spotify auch im zweiten Quartal 2021 seinen Umsatz um 23 Prozent auf 2,33 Milliarden Euro steigern können. Grund für diese Entwicklung sei vor allem eine Verdopplung der Werbeumsätze gewesen, die insbesondere durch hohe Werbeeinnahmen bei den beliebten Podcasts wie "The Joe Rogan Experience", "Renegades: Born in the USA (Obama & Springsteen)" oder "The Michelle Obama Podcast" sowie einer allgemeinen Erholung nach der Corona-Krise erzielt worden seien.Die Podcasts würden dabei im Fokus des Streaming-Dienstes bleiben. Ende Juni seien 2,9 Millionen Podcasts auf der Plattform zu finden gewesen - ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 2,6 Millionen Ende März.Hohe Werbeeinkünfte und deutliche Zugewinne im Premium-Bereich hätten auch unter dem Strich für positive Effekte gesorgt. Der Nettoverlust habe sich auf 20 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 356 Millionen Euro und der operative Gewinn kletterte auf 12 Millionen Euro (Vorjahresquartal: Verlust von 167 Millionen Euro) verringert.Als Grund für die schwache Performance habe Spotify die erneut steigenden Corona-Infektionen in einigen Märkten sowie das damit einhergehende Zurückfahren der Marketing-Aktivitäten angegeben. Zudem solle es mit einem Drittanbieter Probleme gegeben haben, die sich auf das Nutzerwachstum ausgewirkt hätten, aber mittlerweile beseitigt seien.Beim Blick auf das zweite Halbjahr sehe sich Spotify jedoch wieder auf Spur und habe eine optimistische Nutzerprognose abgegeben. In Q3 sollten die MAUs auf 377 bis 382 Millionen steigen, in Q4 auf einen Wert zwischen 400 und 407 Millionen.Die Enttäuschung rund um den Nutzerzuwachs sorge dafür, dass die Spotify-Aktie weiterhin im Abwärtstrend gefangen bleibe. Anleger warten ab, bis sich das Chartbild wieder deutlich aufhellt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2021)