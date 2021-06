Börsenplätze Splunk-Aktie:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (04.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK) unter die Lupe.Das Software-Unternehmen habe im ersten Geschäftsquartal (bis Ende April) seine Umsätze um 16 Prozent auf 502 Mio. Dollar steigern können. Damit sei die Firmenprognose von 480 bis 500 Mio. Dollar übertroffen worden und auch die Analystenerwartung von 491 Mio. Dollar. Dennoch sei die Splunk-Aktie nach den Zahlen rund neun Prozent eingebrochen und setze ihren rasanten Abwärtstrend fort.Der Grund für die negative Reaktion am Markt sei erneut die Umstellung des Geschäftsmodells auf ein Abo-Modell in der Cloud gewesen. So seien die jährlich wiederkehrenden Erlöse über das gesamte Angebot zwar um 39 Prozent auf 2,47 Mrd. Dollar und die jährlich wiederkehrenden Erlöse in der Cloud sogar um 83 Prozent auf 877 Mio. Dollar gewachsen - doch die Gewinnmargen hätten massiv unter der Umstellung gelitten.Die operative Marge sei auf minus 35 Prozent gefallen und habe damit deutlich unter der Firmenprognose von minus 30 Prozent gelegen. Dass dieser über den Erwartungen liegende Margeneinbruch durch besser als erwartete Cloud-Umsätze, die mittlerweile mehr als die Hälfte der Software-Erlöse ausmachen würden, ausgelöst worden sei, habe die Anleger nicht beruhigen können.Die Beschleunigung der Cloud-Transformation sei bei Splunk klar positiv zu werten, zeige aber auch, dass der US-Konzern hier noch einen weiten Weg zu gehen habe. DER AKTIONÄR behalte Splunk aufgrund seines attraktiven Produktangebots und seiner Fähigkeit, in der Cloud schnell zu wachsen, auf der Watchlist. Bevor die Margenschwäche jedoch nicht in der Aktie eingepreist ist, was die erneute negative Kursreaktion klar zeigt, sollten Anleger weiterhin Abstand halten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link