Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im September sowie Mitte Dezember kam es beim Silberpreis mit Notierungen von 21,39 USD bzw. 21,41 USD jeweils zu einem lehrbuchmäßigen Rücksetzer an die alten Ausbruchsmarken bei rund 21 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf dieser Basis biete sich nun die charttechnische Chance der Ausprägung eines klassischen Doppelbodens. Im Monatsbereich habe das Edelmetall im Dezember darüber hinaus ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet. Unter dem Strich erfahre die strategische Stopp-Marke aus dem Jahresausblick nochmals eine doppelte Bestätigung. Die Ausgangslage sei also günstig, um perspektivisch Kurs auf die charttechnische Schlüsselzone bei 24,91/25,40/26,09 USD zu nehmen. Hier falle die 50-Wochen-Linie mit dem Hoch vom November sowie dem einjährigen Korrekturtrend zusammen. Gelinge der Sprung über diese Hürden, liege ein wirklicher Befreiungsschlag vor. Schließlich wäre dann der diskutierte Doppelboden abgeschlossen - gleichzeitig könnte die Kursentwicklung seit Februar vergangenen Jahres als Flaggenformation interpretiert werden. Im Erfolgsfall eröffne sich ein hinreichendes Anschlusspotenzial, um die Hochpunkte bei rund 30 USD langfristig ins Visier zu nehmen. (17.01.2022/ac/a/m)



