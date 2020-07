Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich in den vergangenen Wochen weiter leicht nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten es dabei geschafft, den mittelfristigen Abwärtstrend zu durchbrechen, was zuletzt auch einen Anstieg über die 18,86 USD zur Folge gehabt habe.



Nach der Auflösung der engen Seitwärtsphase der vergangenen Wochen sei ein weiterer Anstieg bei Silber kurzfristig möglich. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 19,65 bis 20,00 USD. Nach einem Rücklauf könnten anschließend auch 21,13 USD erreichbar werden. Abgaben unter 18,20 USD sollten vermieden werden, da dies schnell wieder bis 17,15 USD führen könnte. (14.07.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



