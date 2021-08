12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (10.08.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) weiterhin zu kaufen.Siemens habe mit den aktuellen Quartalszahlen abermals die erfolgreiche Ausrichtung des Unternehmens auf strukturelle Wachstumstrends bewiesen.Das Thema Nachhaltigkeit genieße bei Siemens schon seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. Entsprechende Ziele habe das Unternehmen aktuell im Rahmen des sog. DEGREE-Programms festgelegt, welches die Inhalte Dekarbonisierung, Ethik, Unternehmensführung, Ressourcen, Mitarbeiter und Gleichberechtigung umspanne. In puncto Dekarbonisierung habe sich Siemens als erstes Industrieunternehmen bereits 2015 selbst dazu verpflichtet, seine eigene operative Tätigkeit bis 2030 emissionsneutral zu gestalten. Die gesamte Lieferkette solle bis spätestens 2050 umgestellt werden.Auch die Themen Ressourceneffizienz und der Übergang zur Kreislaufwirtschaft hätten eine besondere Bedeutung innerhalb des Konzerns. So solle die Menge der Deponieabfälle bis 2025 halbiert und bis 2030 eliminiert werden, d.h. der gesamte Abfall solle dann vollständig für Recyclingzwecke aufbereitet werden.Die Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2020/21 habe abermals die operative Stärke des Unternehmens und eine kontinuierliche Qualität des Managementteams demonstriert. Siemens habe bereits zum vierten Mal im laufenden Geschäftsjahr die Prognose erhöht. Die Umsätze hätten sich im Berichtszeitraum auf EUR 16,1 Mrd. belaufen. Die Aufträge in Höhe von EUR 20,5 Mrd. würden eine solide Visibilität für die nächsten Quartale bieten.Der Bereich Digital Industries habe starkes Wachstumsmomentum gezeigt, vor allem China und kurzzyklische Endmärkte (Automobil, Maschinenbau) hätten sich gut entwickelt. Während die Umsätze um 14% auf EUR 4,2 Mrd. gestiegen seien, hätten die Auftragseingänge (EUR 4,7 Mrd.) um ein Drittel zugelegt. In den letzten 15 Jahren habe Siemens mittels zahlreicher Akquisitionen ein starkes Software-Portfolio aufgebaut. Die jüngsten Unternehmenskäufe (z.B. Supplyframe - digitaler Marktplatz für Elektronikkomponenten, Pixeom - Edge Computing) würden die Marktführerschaft von Siemens in den Bereichen Industrielle Software und Automatisierung untermauern. Gleichzeitig habe das Unternehmen die klare Absicht geäußert, in den Bereichen Nahrungsmittel und Getränke, Pharma, Elektronik und Batterien verstärkt wachsen zu wollen. Siemens stelle sein Produktportfolio zunehmend auf ein Saas (Software as a Service) Modell um, welches eine bessere Wertschöpfung und Profitabilität ermögliche. Allerdings werde diese Transformation die Margen kurzfristig belasten.Das Unternehmen habe ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 3 Mrd. angekündigt, das sich über die nächsten vier Geschäftsjahre erstrecken solle. Außerdem habe der Finanzvorstand die Rückkehr zum ROCE, d.h. der Rentabilität des eingesetzten Kapitals, im Rahmen der Unternehmenssteuerung verkündet. Beides sollte in einen positiven Effekt auf die Wertentwicklung für Investoren münden.Manuel Schleifer und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre Kauf-Empfehlung für die Siemens-Aktie. Das Kursziel laute EUR 154,51. (Analyse vom 10.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.