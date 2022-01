Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

13,45 EUR -2,54% (13.01.2022, 10:21)



Xetra-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

13,50 EUR +1,12% (13.01.2022, 09:34)



ISIN Schweizer Electronic-Aktie:

DE0005156236



WKN Schweizer Electronic-Aktie:

515623



Ticker-Symbol Schweizer Electronic-Aktie:

SCE



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (13.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer Electronic habe jüngst die Beteiligung eines strategischen Investors an der chinesischen Tochter verkündet und damit die avisierte Stabilisierung der Liquiditätslage vorerst erreicht. Indes erfreue sich Schweizers operatives Geschäft hoher Nachfrage.Mit dem Investor WUS Printed Circuits (Kunshan) vertiefe sich Schweizers Partnerschaft mit dem bestehenden Großaktionär, der auch 19,7% an der Schweizer Electronic AG halte. Als langjähriger Stakeholder mit ähnlichen Zielmärkten kenne das chinesische Unternehmen Schweizers aktuelle Herausforderungen, aber auch die attraktiven Erlös- und Ergebnispotenziale sehr gut. Die Transaktion erfolge durch eine 12,8-prozentige Kapitalerhöhung bei der chinesischen Tochtergesellschaft. Bei einem Mittelzufluss von rund 10,5 Mio. Euro impliziere dies eine Bewertung des Werkes in Jintan von ca. 82 Mio. Euro, was der Analyst im Einklang mit dem Management zum aktuellen Zeitpunkt als angemessen erachte.Hervorzuheben sei, dass die derzeitige Marktkapitalisierung des Schweizer-Konzerns bei lediglich knapp 50 Mio. Euro liege, sodass das enorme Upside-Potenzial im Falle einer erfolgreichen Umsetzung der Wachstumspläne zum Vorschein komme. Zwar sei die Transaktion zur Einhaltung der Guidance bzgl. Der EK-Quote (EK-Quote: über 10 bis 15%) bereits für Ende 2021 avisiert, allerdings dürften die strengen Compliance-Richtlinien aus der bestehenden Kapitalverflechtung in Kombination mit der "Zero-Corona-Politik" in China den Verlauf der Gespräche beeinträchtigt haben.Im vierten Quartal habe das Unternehmen neue Aufträge in Höhe von 47,0 Mio. Euro verzeichnet, was im abgelaufenen Jahr zu einem Wachstum des AE von 124,0% auf 175,2 Mio. Euro geführt habe und einen neuen Höchststand markiere. Diese signifikante Steigerung biete eine gute Basis für den avisierten Wachstumskurs und die unterjährig erwartete Überschreitung des Break-Evens im EBITDA. Hervorzuheben sei die steigende Nachfrage nach Schweizers Embedding-Technologie, die eine produktbezogene Reduzierung des Halbleiterbedarfs um bis zu 30% ermögliche.Die Transaktion und die damit intensivierte Zusammenarbeit mit WUS erachte der Analyst vor dem Hintergrund der noch bestehenden Anlaufherausforderungen als sehr positiv. Der steigende Auftragseingang untermauere Schweizers Zukunftspotenzial in einem durch strukturelle Trends der Elektrifizierung gekennzeichneten Marktumfeld. Angesichts der auf Seiten des Investors noch ausstehenden Genehmigung durch die HV lasse der Analyst sein Modell bis zum für Ende Januar avisierten Closing unverändert.Dem Kursziel von 14,00 Euro hat sich die Schweizer Electronic-Aktie infolge des mit der Meldung verbundenen Kursprungs bereits deutlich angenähert, sodass Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating "halten" bestätigt. (Analyse vom 13.01.2022)