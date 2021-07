Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (06.07.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Erneut optimistischere Jahresziele hätten den Papieren des Labordienstleisters und Pharmazulieferers Sartorius Auftrieb gegeben. Analysten hätten sich ein weiteres Mal beeindruckt von den Quartalszahlen sowie vom Ausmaß der Zielaufstockungen gezeigt. Die Hebel-Spekulation des "Aktionär" sei damit voll aufgegangen."Der Aktionär" habe bereits gestern Abend berichtet, dass Sartorius nachgebessert habe. Heute würden die Analysten mit positiven Statements zu den vorläufigen Quartalszahlen und den neuen Planvorgaben nachlegen.Analyst Scott Bardo von der Berenberg Bank ("hold") habe von einer erneut "beeindruckenden Geschäftsentwicklung" gesprochen. Sartorius sei ein bemerkenswertes Wachstumsunternehmen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (EBITDA) habe um 19 Prozent über der Konsensschätzung gelegen. J.P. Morgan-Analyst Richard Vosser ("overweight") sowie Michael Heider von Warburg Research ("buy") hätten hervorgehoben, dass Sartorius seine Ziele nun bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben habe. Und dies zudem deutlicher als bereits erwartet worden sei, habe Heider angemerkt.Oliver Reinberg von Kepler Cheuvreux ("hold"), der von einer ähnlich starken Umsatzdynamik im zweiten Quartal wie zuvor im ersten gesprochen habe, sehe ebenso wie die anderen Experten nun starke Chancen steigender Markterwartungen für den Umsatz und das EBITDA 2021. Seine Einstufung bleibe aber wie die von Bardo zurückhaltend, während die große Mehrzahl der Analysten die Sartorius-Vorzugsaktien zum Kauf empfehle.AlsterResearch habe die Vorzüge sogar von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 445 auf 510 Euro angehoben. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe nach den vorläufigen Halbjahreszahlen die Latte erneut höher gelegt, so Analyst Thomas Wissler. Beide Segmente und alle Regionen hätten zu der konsistent beeindruckenden Geschäftsentwicklung beigetragen. Und auch wenn Sartorius angesichts der Pandemie auf einige Unsicherheiten verwiesen habe, sehe er dies anders. Die Pandemie treibe die Geschäfte massiv an und ein Ende sei nicht in Sicht.Die Schweizer Großbank UBS bleibe dagegen bei ihrer Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 324 Euro. Zwar habe der Labordienstleister und Pharmazulieferer wie schon im ersten Quartal positiv überrascht und erneut die Jahresziele angehoben, so Analyst Michael Leuchten. Doch angesichts der Umsatzsteigerung durch die Corona-Pandemie sollte die hohe Ergebnismarge (EBITDA) nicht überraschen. Dafür spreche auch die gute Kursentwicklung der Aktie seit Anfang Juni.Die Sartorius-Vorzugsaktien würden nach den guten Halbjahreszahlen und der Prognoseerhöhung am kurzfristigen Abwärtstrend kratzen. Gelinge das Kaufsignal, würden sich die Blicke wieder auf das im Februar erreichte Rekordhoch von 502 Euro richten."Der Aktionär" habe mit seinem Trading-Tipp vom 24. Juni voll ins Schwarze getroffen. "Mit dem nachhaltigen Anstieg über den horizontalen Widerstand bei 420 Euro würde ein charttechnisches Kaufsignal generiert. Das nächste Ziel wartet im Bereich um 460 Euro. Risikobewusste Anleger können mit dem Sartorius Turbo-Long (WKN TT23WG / Akt. Kurs: 1,05 Euro) von HSBC mit Hebel 4 auf dieses Szenario spekulieren und sich so die Chance auf rund 40 Prozent sichern", habe damals das Fazit gelautet. Der Turbo-Long notiere heute bereits bei rund 1,50 Euro. Risikobewusste Anleger sollten einen Großteil der Gewinne mitnehmen, beim Rest den Stopp auf 1,30 Euro nachziehen und so versuchen, den Sartorius-Bullen noch (mindestens) bis zum Rekordhoch weiter zu reiten. (Analyse vom 06.07.2021)