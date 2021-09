NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Paris (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com: Chance auf erneute Rally - ChartanalyseSalesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) erhöhte gestern den Umsatzausblick, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe darauf mit einem Anstieg von 7,21% reagiert. Dabei habe sie ein Aufwärtsgap zwischen 260,36 USD und 266,40 USD gerissen. Der Wert sei damit über den kurzfristigen Abwärtstrend gesprungen, sei also aus einer Konsolidierung nach oben ausgebrochen. Anschließend habe die Aktie eine lange weiße Kerze ausgebildet und das Hoch vom 26. August bei 275,22 USD überwunden. Damit sei der Wert auf ein neues Hoch in der Rally seit März 2021 geklettert.Die Salesforce.com-Aktie könnte kurzfristig noch an das Allzeithoch bei 284,50 USD ansteigen. Gelinge ein Ausbruch darüber, wäre Platz für eine weitere Rally in Richtung 315,00 bis 316,00 USD. Sollte die Aktie aber unter das gestrige Gap abfallen, würden die Chancen auf eine weitere Rally deutlich sinken. In diesem Fall würden sogar Abgaben in den Bereich um 230 USD und damit an den Aufwärtstrend seit März 2021 drohen. (Analyse vom 24.09.2021)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:237,45 EUR +0,34% (24.09.2021, 08:52)