Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Salesforce.



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (23.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Für die Salesforce-Aktionäre laufe es wieder richtig gut. Nach den starken Quartalszahlen im vergangenen Monat notiere der Titel in der Nähe seiner Höchststände. Auch heute vorbörslich ziehe das Papier deutlich an. Grund sei eine erneute Prognoseanhebung.Der CRM-Spezialist erhöhe seinen Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2022 (endend am 31. Januar 2022) und erwarte nun Erlöse zwischen 26,25 und 26,35 Milliarden Dollar. Im Rahmen des vergangenen Quartalsberichts habe der Softwareanbieter noch einen Jahresumsatz von 26,2 bis 26,3 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.Zudem habe der US-Konzern eine Prognose für das nächste Geschäftsjahr 2023 ausgegeben. Hier sollten Einnahmen von 31,65 bis 31,80 Milliarden Dollar erzielt werden und die operative Marge bei 20 Prozent liegen. Damit würde Salesforce weiterhin mit über 20 Prozent pro anno wachsen.Das Unternehmen habe die Prognoseanhebung mit der gestiegenen Nachfrage der Unternehmenskunden nach seiner Software für Kundenbeziehungsmanagement begründet. Diese würden ihre pandemiebedingt teils eingefrorenen Projektbudgets wieder deutlich hochfahren.Anleger bleiben der Salesforce.com-Aktie treu, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: