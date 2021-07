Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 weiterhin klar intakt, allerdings blockiere die obere Trendkanalbegrenzung im Wochenchart wie bereits in den vergangenen zehn Jahren einen weiteren Anstieg.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart ab und nehme Kurs auf den 10er EMA im Tageschart. Komme es hier zu einem nachhaltigen Durchbruch nach unten bis unter das Verlaufstief vom Donnerstag bei 4.289 Punkten, wäre dies ein erstes deutliches Schwächesignal und möglicherweise der Beginn eines langfristigen Kursrückgangs. In den vergangenen zehn Jahren sei bei einem nachhaltigen Abprall an der oberen Trendkanalbegrenzung zunächst der 50er EMA im Wochenchart die erste Anlaufmarke gewesen, der aktuell bei 3.860 Punkten verlaufe.



Die Long-Szenarien: Dem S&P 500 gelinge ein Ausbruch nach oben über 4.400 Punkte aus dem steigenden Trendkanal heraus. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Marke von 4.500 Punkten. (13.07.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Index S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und aktuell direkt an der oberen Begrenzung des langfristigen Trendkanals im Wochenchart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag habe der S&P 500 bei 4.386 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht, sei aber weiterhin an der runden Marke von 4.400 Punkten gescheitert. Im Wochenchart bewege sich der S&P 500 also in dünner Luft, im Tageschart zeige der S&P 500 aber bisher weiterhin Stärke. Solange der S&P 500 über dem 10er EMA im Tageschart notiere, sei direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Abwärtskorrekturen sollten dabei, wie bereits am Donnerstag, leicht unter dem 10er EMA auslaufen. Langfristig sei für den S&P 500 alles im grünen Bereich, solange der 50er EMA bei aktuell 4.227 Punkten nicht unterschritten werde.