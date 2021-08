Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 weiter klar intakt, allerdings fahre der S&P 500 sehr mühsam weiter hoch und komme aktuell kaum noch voran.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 schaffe wie bereits in den vergangenen zehn Jahren keinen Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal im Wochenchart, sondern pralle hier wieder nach unten ab. Und wie in den vergangenen zehn Jahren sollte dann in diesem Fall eine echte Abwärtskorrektur starten, die bis 3.900 Punkte zum unteren Fibonacci-Fächer laufen könnte.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich weiterhin über dem 10er EMA im Tageschart halten und damit kurzfristig Stärke zeigen. Das sei auch der wichtige Indikator, der aktuell im Fokus stehe. Solange der 10er EMA im Tageschart bei 4.412 Punkten nicht unterschritten werde, sei mit einer weiteren Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung zu rechnen. Allerdings sei der 10er EMA keine 30 Punkte entfernt. (10.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und bewegt sich dabei in einem steigenden Trendkanal aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Aktuell zeige der S&P 500 aber kaum noch Aufwärtsdynamik. Der Grund sei die obere Begrenzung im Wochenchart im Bereich von aktuell etwa 4.430 Punkten. Die Lage bleibe im S&P 500 sehr wackelig und es könnte schnell zu einem Abverkauf kommen. Auch der jüngste CoT-Report vom Freitag zeige eines deutlich: Die Commercials (die US-Profis) würden ihre Short-Positionen auf den S&P 500 immer weiter ausbauen. Die Kleinanleger seien hingegen unverändert Long ausgerichtet. In der Regel lägen die Kleinanleger aber langfristig falsch. Seit 189 Handelstagen habe es im S&P 500 keinen Rückschlag von mindestens 5% mehr gegeben. Die Gefahr eines Rückschlags steige, besonders vor dem Hintergrund der Lage im Wochenchart.