Ausblick: Der Aufwärtstrend im S&P 500 sei klar intakt. Allerdings dürfte nun eine Korrektur anstehen, nachdem der obere Trendkanalbereich erreicht worden sei.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sei am Vortag mit einem Abschlag von 0,94% bei 3.155,22 Punkten aus dem Handel gegangen. Es habe sich an der oberen Trendkanalbegrenzung eine bearishe schwarze Tageskerze gebildet. Der S&P 500 dürfte nun eine normale Abwärtskorrektur im bestehenden Aufwärtstrend durchführen. Diese sollte im Bereich des 50er EMA bei 3.051 Punkten auslaufen. Darunter dürften die untere Trendkanalbegrenzung und der 200er EMA den Bären Einhalt gebieten. Erst bei einem Bruch unter den 200er EMA würde sich die Lage für den S&P 500 deutlich eintrüben und wohl die noch offene Kurslücke bei 2.865 Punkten geschlossen werden.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Schwäche vom Vortag abschütteln und über der Unterstützung bei 3.140 Punkten bleiben. In der Folge wäre ein erneuter Angriff der Bullen auf den oberen Trendkanalbereich zu erwarten. Mit einem Durchbruch nach oben aus dem Trendkanal heraus sei aber eher nicht zu rechnen. (14.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 bewegt sich seit Anfang April in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 18. Mai sei den Bullen dabei der Durchbruch bei 2.940 Punkten über den 200er EMA per Aufwärtskurslücke gelungen. In der Folge hätten die Bullen in einem Stück bis 3.233 Punkte über die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals hochgezogen. Doch die Steigung des Trendkanal hätten die Bullen nicht lange überbieten können. Es sei direkt wieder zurück in den Trendkanal gegangen, wobei der 200er EMA und 50er EMA bei 2.965 Punkten getestet worden seien. Diese hätten gehalten. Seitdem seien Abwärtskorrekturen im Trendkanal immer oberhalb des 50er EMA ausgelaufen. Am Vortag habe der S&P 500 ein neues Verlaufshoch bei 2.235 Punkten erreicht, sei dann aber von der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abgeprallt.