Ausblick: Der S&P 500 befinde sich im großen Bild im Wochenchart in dünner Luft direkt im oberen Bereich des steigenden langfristigen Trendkanals und drohe hier wieder nach unten abzurutschen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne nicht mehr nachhaltig über den 10er EMA im Tageschart ansteigen und zeige damit Schwäche an. Rutsche der Index in der Folge auch unter die steigende Unterstützungslinie im Tageschart, würde sich die Lage schnell eintrüben und ein weiterer Kursrückgang zum 200er EMA zu erwarten sein.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne an der steigenden Unterstützungslinie im Tageschart nach oben abdrehen und Kurs auf den 10er EMA nehmen. Gelinge hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, wäre der Widerstandsbereich um 4.740 Punkten die nächste Anlaufmarke. Darüber wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis zur Marke von 4.800 Punkten zu rechnen. (18.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 bewegt sich aktuell weiterhin in einer Seitwärtsphase, eingezwängt zwischen dem Widerstand im Bereich von etwa 4.740 Punkten auf der Oberseite und der steigenden Unterstützungslinie bei 4.600 Punkten auf der Unterseite, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der S&P 500 könnte sich in einer Top-Bildung befinden, wobei sich diese bearishe Umkehrformation direkt im oberen Bereich des steigenden Trendkanals im Wochenchart entwickele. Hier habe der S&P 500 in den vergangenen zehn Jahren nicht nach oben ausbrechen können und auch diesmal drohe hier ein erneuter Abprall nach unten und eine folgende Abwärtskorrektur.