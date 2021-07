Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (29.07.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.SMT Scharf habe am Dienstag vorläufige H1-Zahlen veröffentlicht, die vor allem ergebnisseitig signifikant über der bisherigen Planung des Managements liegen würden und folglich zu einer Anhebung der Guidance für das Gesamtjahr geführt hätten.Beim Konzernerlös habe SMT Scharf im ersten Halbjahr einen Zuwachs von 32,9% yoy auf 31,4 Mio. Euro verzeichnet. Für Q2 impliziere dies ein Umsatzniveau von 20,6 Mio. Euro (+58,7% yoy), womit die Analystenschätzung (MONe: 16,0 Mio. Euro) spürbar übertroffen und auch gegenüber dem bereits soliden Q1 nochmals eine erhebliche Steigerung (+90,6% qoq) erzielt worden sei. Gemäß Vorstand hätten sich dabei sowohl das Neuanlagengeschäft als auch das margenstarke After-Sales-Geschäft stärker entwickeln können als noch zu Jahresbeginn unter Berücksichtigung der weltweiten Corona-Einschränkungen angenommen. Auf geographischer Ebene dürften nach Erachten des Analysten nahezu alle wesentlichen Regionen Zuwächse gegenüber der Vorjahresbasis verzeichnet haben, wobei Afrika (ca. 10% Umsatzanteil in 2020) angesichts der sowohl Corona-bedingt als auch politisch zugespitzten Lage in Südafrika gegenüber den anderen Absatzmärkten von SMT Scharf abgefallen sein dürfte.Auch das EBIT habe mit einem Betrag von 3,2 Mio. Euro in H1 (Vj.: -1,8 Mio. Euro) bzw. 1,2 Mio. Euro in Q2 (+341,8% yoy) gegenüber den Vorjahreswerten substanziell zulegen können, was neben der erhöhten Erlösbasis nicht zuletzt auch auf die erfolgreiche Restrukturierung der kanadischen Tochtergesellschaft RDH und die im Laufe des letzten Jahres nachhaltig verschlankte Kostenstruktur zurückzuführen sein dürfte.Neue Prognose könnte bei einer zeitnahen China-III-Zulassung erneut konservativ werden: Infolge des überplanmäßigen Halbjahres habe der Vorstand seine Erwartung für das laufende Jahr deutlich erhöht und avisiere nun einen Konzernumsatz von 72 bis 77 Mio. Euro (zuvor: 65 bis 70 Mio. Euro) sowie ein EBIT von 5 bis 6 Mio. Euro (zuvor: 2,5 bis 3 Mio. Euro).Neben den erfreulichen Geschäftszahlen habe SMT Scharf zudem jüngst einen bedeutenden Auftrag im Bereich der Tunnellogistik verkünden können. Demnach solle der Konzern im Rahmen des staatlichen Energieprojekts "Snowy Mountain 2.0" in Australien eine spezifische Transportlösung für den schienengebundenen Personen- und Notfalltransport im Tunnel zur Verfügung stellen.Das Projekt habe zum Ziel, die im Jahr 1974 in Betrieb genommene Wasserkraftanlage zur kontinuierlichen Strom- und Trinkwasserversorgung der australischen Hauptstadt Canberra ("Snowy Mountain Hydroelectric Scheme") zu erweitern und damit zum größten Pumpspeicherkraftwerk der Welt auszubauen. Zwar mache der erwartete Umsatzerlös für SMT Scharf i.H.v. rund 2,3 Mio. Euro (MONe: umsatzwirksam in 2022) lediglich ca. 3% des diesjährig erwarteten Konzernerlöses aus. Dennoch besitze das Projekt als eines der bedeutendsten grünen Energieprojekte Australiens innerhalb der Branche nach Erachten des Analysten einen gewissen Leuchtturmcharakter, der die Wahrnehmung des Unternehmens innerhalb dieses Marktes deutlich steigern dürfte.Mit den starken H1-Zahlen habe SMT Scharf für eine positive Überraschung gesorgt. Wenngleich die lang erwartete Zulassung der China-III-Motoren nach wie vor auf sich warten lasse, biete die zugrundeliegende neue Regulatorik im dortigen Markt unverändert ab dem Genehmigungszeitpunkt einen zusätzlichen Wachstumskatalysator, der die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns nochmals deutlich beflügeln dürfte. Der verkündete Auftrag aus Australien sei indes ein weiterer Schritt auf dem Weg, die eigene Abhängigkeit vom traditionellen Kohlebergbau zu reduzieren und die Marktposition als integrierter Systemanbieter im Bereich der Untertage- und Tunnellogistik weiter zu stärken.Nach Überarbeitung seiner kurz- und mittelfristigen Prognosen inklusive Berücksichtigung der Ende Juni eingetragenen Kapitalerhöhung (19,5% zu 8,86 Euro je Aktie) bestätigt Patrick Speck, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 15,00 Euro (zuvor: 12,50 Euro). (Analyse vom 29.07.2021)