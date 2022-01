Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von SLM Solutions befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. (11.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.Für das abgelaufene Gesamtjahr dürfte bei SLM Solutions bei einem Umsatzwachstum von mindestens 15 Prozent auf über 71 Millionen Euro eine Verbesserung des EBITDA zu Buche stehen. Im neuen Jahr 2022 könnte dann der Sprung über 100 Millionen Euro gelingen. Dabei solle sich das EBITDA "signifikant verbessern". Auf Quartalsebene werde im zweiten Halbjahr 2022 sogar der Break-even angestrebt.Aber vor allem der Blick über den Tellerrand mache Lust auf mehr: Langfristig erwarte Vorstand Sam O'Leary ein anhaltend starkes Umsatzwachstum, das von einer starken Endkundennachfrage, von SLM Solutions branchenführender "Next Generation"-Technologie und von SLMs Systemangebot angetrieben werde.Bis Ende 2026 peile SLM daher eine Verfünffachung des Umsatzes auf rund 355 Millionen Euro an. Die EBITDA-Marge solle dabei auf über 20 Prozent steigen. Das klinge vielversprechend!Wichtig dabei: "Die NXG XII 600, die wir vor einem Jahr vorgestellt haben, hat ihre erwartete Wirkung auf den globalen Markt für metallbasierte additive Fertigungsverfahren gezeigt und wird in den kommenden Jahren einen sehr bedeutenden Beitrag zu unserem Geschäft leisten," sei der Vorstand überzeugt.In dieser Woche habe das Unternehmen für sein Flaggschiff den nächsten Deal unter Dach und Fach gebracht. Ein führendes kalifornisches Raketenunternehmen habe zwei NXG Xll 600 bestellt, um seine Raumfahrtmissionen durch die Herstellung leichterer, schnellerer und robusterer Raumfahrtkomponenten kostengünstiger und effizienter zu gestalten. Weitere Details zum Volumen und zum Kunden seien nicht genannt worden.Die innovative Maschine dürfte auch in Zukunft das Interesse von vielen potenziellen Kunden wecken. Interessant in diesem Zusammenhang: Die Sorgen bei den Lieferketten könnten bei einigen Konzernchefs zum Umdenken zwingen. Könnten benötigte Teile im 3D-Drucker selbst hergestellt werden, wäre man in der Produktion unabhängiger, widerstandsfähiger und am Ende auch effizienter aufgestellt.Gelinge es der Gesellschaft, die hohe Nachfrage entsprechend zu bedienen und zu monetarisieren, dürfte sich das am Ende auch in nachhaltig steigenden Kursen widerspiegeln. Sollte sich das Marktumfeld für Technologiewerte in den kommenden Wochen nicht zu sehr eintrüben, könnte die Aktie zunächst wieder Kurs auf den Bereich um 21/23 Euro nehmen. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2022)