Kurzprofil SCHUMAG:



Die Firma SCHUMAG (ISIN: DE0007216707, WKN: 721670, Ticker-Symbol: SCM) wurde 1830 als Nadelmanufaktur gegründet und erweiterte ihre Produktpalette Ende des 19. Jahrhunderts um Präzisionsteile für die Uhrenindustrie. Heute ist SCHUMAG ein börsennotiertes Unternehmen mit ca. 500 Mitarbeitern, dessen Präzisionsprodukte in Aachen "Made in Germany" gefertigt und von hier aus in 20 Länder exportiert werden.



Die Stärke SCHUMAGs, höchste Präzision auch über große Stückzahlen (100.000+) zu garantieren, ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer Mannschaftsleistung. SCHUMAG verfügt auf 35.000 qm Produktionsfläche über eine breite Palette an Fertigungsverfahren, sodass mit Hilfe von über 500 Maschinen Kundenwünsche zügig und prozesssicher umgesetzt werden können.



Über 14.000 Messmittel, vom Handmessmittel bis zum Weisslicht-Interferometer, garantieren die Einhaltung selbst kleinster Toleranzen und erfüllen auf diese Weise höchste Ansprüche an Präzision gerade bei großen Stückzahlen. SCHUMAG ist nach ISO TS 16949 und DIN EN ISO 9001 zertifiziert. (18.06.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SCHUMAG-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft die SCHUMAG-Aktie (ISIN: DE0007216707, WKN: 721670, Ticker-Symbol: SCM) von "halten" auf "kaufen" hoch.Nachdem die SCHUMAG AG bis November 2020 noch Kurzarbeit angemeldet habe, habe eine im Zuge der konjunkturellen Belebung seit dem Jahresende sprunghaft gestiegene Nachfrage dazu geführt, dass bei voller Kapazitätsauslastung zusätzliche Wochenendschichten hätten eingeführt werden müssen, um das Orderaufkommen zu bewältigen. Diese positive Geschäftsentwicklung habe sich ebenso wie die infolge der umgesetzten Sanierungsmaßnahmen erreichten Produktivitätssteigerungen deutlich in den Zahlen für das erste Semester des am 30. September endenden aktuellen Geschäftsjahres 2020/21 widergespiegelt.Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung des Ertrags aus dem kurzfristig erwarteten Vollzug eines Immobilienverkaufs sei die Unternehmensprognose für das laufende Berichtsjahr kräftig angehoben worden. Auf dieser Basis habe auch Nielsen seine Schätzungen deutlich erhöht. Dabei gehe er nunmehr davon aus, dass die Gesellschaft beim Ausbleiben größerer Störfeuer bereits im kommenden Geschäftsjahr 2021/22 den operativen Break-even erreichen könne.Zwar seien dabei noch momentane Entlastungen von jährlich 1,2 Mio. Euro aus der bis Mai 2023 befristeten Übernahme der Pensionszahlungen durch den Pensionssicherungsverein (PSV) zu berücksichtigen. Nielsen erwarte jedoch, dass das Unternehmen die Effizienz und Profitabilität im Zuge der voranschreitenden Restrukturierung kontinuierlich weiter erhöhen und so auch nach dem Auslaufen der Vereinbarung mit dem PSV mit steigender Tendenz schwarze Zahlen schreiben werde. Perspektivisch sei dabei mittel- bis langfristig auch durchaus eine branchenübliche EBIT-Marge von 5 bis 10 Prozent denkbar.Nach der Erneuerung der IT-Struktur sehe der Vorstand die SCHUMAG AG hinsichtlich des Themas Digitalisierung bereits bestens aufgestellt. Größere Baustellen würden hingegen weiterhin die Bereiche Personalkosten und -altersstruktur sowie veralteter Maschinenpark bilden. Hinsichtlich der weiteren Senkung der Personalaufwandsquote sorge zum einen die aktuelle Geschäftsbelebung für Rückenwind. Zum anderen würden Fluktuation und altersbedingtes Ausscheiden von Mitarbeitern für Anpassungen genutzt. Gleichzeitig werde das im Unternehmen vorhandene Know-how aber auch durch Aus-, Weiterbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen sowie gezielte Neueinstellungen gewahrt und ausgebaut.Der seit Dezember 2018 amtierende Alleinvorstand Johannes Wienands, dessen Vertrag Ende April um fünf Jahre verlängert worden sei, habe trotz Corona bereits auf allen Ebenen beachtliche Fortschritte bei der Restrukturierung der SCHUMAG AG erzielen können. Daher und angesichts der positiven Geschäftsentwicklung sei der Analyst optimistisch, dass die Gesellschaft den Weg zum Turnaround auch weiterhin erfolgreich voranschreiten werde.Deshalb erhöht Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel für die SCHUMAG-Aktie nun deutlich von 1,50 Euro auf 2,00 Euro und stuft das Papier auf Basis des sich daraus aktuell ergebenden Kurspotenzials von fast 18 Prozent auch wieder als Kaufposition vor allem für risikoaffinere Investoren ein. Aufgrund des geringen Handelsvolumens sollten Orders stets limitiert werden. (Analyse vom 18.06.2021)