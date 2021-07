Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

126,54 EUR -0,39% (14.07.2021, 11:07)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

126,62 EUR -0,50% (14.07.2021, 10:53)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (14.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktie setze ihre Erholungsrally fort. Aktuell notiere das Papier bei 127,32 Punkten und damit unweit der wichtigen 130-Euro-Marke. Damit habe der Titel seit seinem Korrektur-Tief Ende letzten Jahres bereits über 40 Prozent zugelegt. Nun würden alle Anleger gespannt auf die anstehenden Quartalszahlen blicken, die für den 21. Juli erwartet würden.Vor den Zahlen bleibe das Gros der Analysten bullish. Laut Bloomberg gebe es aktuell 24 Kaufempfehlungen, neun Experten würden zum "Halten" raten und nur drei seien bearish gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 131,87 Euro, also nur etwa vier Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Für das zweite Quartal würden die Experten einen Umsatz von 6,62 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,74 Milliarden Euro) und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,15 Euro (Vorjahr: 1,17 Euro) erwarten. Gelinge SAP eine positive Überraschung, dann dürfte das Break über die wichtige 130-Euro-Marke nicht mehr lange auf sich warten lassen.SAP sehe aktuell sowohl charttechnisch als auch fundamental aussichtsreich aus. "Der Aktionär" geht von einem soliden Q2-Zahlenwerk der Walldorfer aus. Anleger bleiben investiert, so Emil Jusifov. (Analyse vom 14.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: