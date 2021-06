Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,34 EUR -0,49% (03.06.2021, 12:18)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,36 EUR -0,63% (03.06.2021, 12:05)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,91 GBP -0,50% (03.06.2021, 12:08)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Donnerstag wegen einer weiter anziehenden Nachfrage erneut zugelegt und seien auf den höchsten Stand seit mehreren Jahren gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe bis zu 64 Cent zugelegt auf 71,99 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2019. Im Corona-Crash im Frühjahr 2020 sei der Brent-Preis bis auf 15,98 Dollar gesackt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei am Donnerstag um bis zu 57 Cent auf 69,40 Dollar geklettert. Teurer sei diese Sorte zuletzt im Oktober 2018 gewesen.Die Ölpreise würden sich seit einiger Zeit im Höhenflug befinden, da die Nachfrage infolge der Wirtschaftserholung wieder anziehe. Jüngster Beleg dafür seien Händlern zufolge fallende Lagerbestände in den Vereinigten Staaten gewesen. Zudem habe es zuletzt Unterstützung durch die zuversichtlichere Einschätzung des Ölverbunds OPEC+ gegeben. Dennoch würden die Rohölproduzenten vorsichtig mit Blick auf ihre mittelfristige Ausrichtung bleiben.Zwar habe der Verbund während eines Treffens am Dienstag eine geplante Produktionssteigerung ab Juli bestätigt. Für den weiteren Jahresverlauf sei jedoch kein Kurs bekannt gegeben worden. Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Eugen Weinberg von der Commerzbank habe die OPEC+ mit der schrittweisen Ausweitung der Fördermenge seit Mai etwa 2,1 Millionen Barrel pro Tag mehr Rohöl zu Tage gefördert.Von den höheren Ölpreisen habe zuletzt auch die Aktie von Royal Dutch Shell profitieren können. Das Papier habe knapp über der Apriltief 2021 wieder nach oben drehen können und laufe nun in Richtung der oberen Begrenzung des kurzfristigen Seitwärtstrends. Ein Sprung darüber wäre ein wichtiges charttechnisches Signal. Die Aktie werde weiter mit einem deutlichen Abschlag zur Branche gehandelt.Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: