XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,98 EUR +1,07% (23.09.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.524,40 GBp +0,04% (24.09.2021, 09:03)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (24.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise würden ihre Erholungsrally fortsetzen und nur noch knapp unter ihren 52-Wochen-Hochs notieren. Dies habe in dieser Woche auch der Aktie des britisch-niederländischen Energiegiganten Royal Dutch Shell kräftigen Rückenwind verliehen. Gepaart mit der Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms habe die Aktie zuletzt kräftig Boden gutgemacht.Zudem sei der Sprung über den Widerstandsbereich zwischen 17,50 und 17,60 Euro geglückt. Nachdem diese Hürde genommen worden sei, wäre der Weg nach oben nun vorerst frei bis zum März-Hoch bei 18,80 Euro. Sollte auch diese Marke geknackt werden, liege das nächste Ziel rein charttechnisch betrachtet bei 20,60 Euro, einem Zwischenhoch kurz vor dem Corona-Crash Anfang 2020.Royal Dutch Shell spiele derzeit das Marktumfeld voll in die Karten. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm sei zweifellos kurzfristig ein Kurstreiber (auch wenn es strategisch betrachtet eher fantasielos sei).Anleger können bei dem günstig bewerteten und charttechnisch aussichtsreichen Dividendentitel weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 13,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 24.09.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,846 EUR -0,76% (24.09.2021, 09:15)