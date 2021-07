London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (13.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Experten der britischen Großbank Barclays seien längere Zeit keine großen Fans der Royal Dutch Shell-Aktie gewesen. Doch dies habe sich nun offenbar geändert. So sei das Papier des britisch-niederländischen Energieriesen von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft worden. Darüber hinaus habe Analystin Lydia Rainforth das Kursziel von 17 auf 19,50 GBP (umgerechnet 22,71 Euro) erhöht. Royal Dutch Shell dürfte ihrer Ansicht nach aufgrund der Tatsache, dass die Öl- und Erdgaspreise in vielen Regionen auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren gestiegen seien, einen Free Cashflow auf Rekordniveau erzielen. Sie gehe davon aus, dass der Vorstand ein weiteres Aktienrückkaufprogramm auflegen werde. Dies und ein gutes Q2-Ergebnis könnten dem Kurs Rückenwind verleihen. Sie betone, dass die Royal Dutch Shell-Aktie mittlerweile zu billig geworden sei, um sie zu ignorieren.Das aktuelle Marktumfeld spiele Royal Dutch Shell voll in die Karten. Die Perspektiven seien gut, die Bewertung günstig und das Chartbild bullish - auch "Der Aktionär" rate daher zum Kauf der Aktie (Stopp: 13,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,248 EUR +1,00% (13.07.2021, 10:11)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,264 EUR +0,50% (13.07.2021, 09:54)