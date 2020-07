Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,30 EUR +1,20% (13.07.2020, 10:01)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.260,40 GBp +1,12% (13.07.2020, 10:05)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (13.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Trotz der relativ robusten Entwicklung der Ölpreise in den vergangenen Handelswochen sei es mit der Royal Dutch Shell-Aktie zuletzt wieder abwärts gegangen. Und die Papiere des britisch-niederländischen Öl- und Gasproduzenten könnten noch weiter unter Druck geraten, sollten sich die jüngsten Gerüchte bestätigen.So Marktbeobachter hätten den jüngsten leichten Ölpreisrückgang mit Spekulationen über die künftige Förderpolitik der in der so genannten "Opec+" zusammengefassten Ölstaaten erklärt. In dem Verband seien Mitgliedsländer der Opec vertreten und andere Förderstaaten wie Russland. Am Markt hätten unbestätigte Meldungen kursiert, wonach große russische Ölkonzerne im kommenden Monat wieder einen Anstieg der Ölproduktion vorbereiten würden. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe über entsprechende Pläne berichtet und sich auf zwei namentlich nicht genannte Quellen aus der russischen Ölindustrie berufen.Neben der Entwicklung des Angebots auf dem Weltmarkt bleibe auch die angespannte Lage in der Corona-Krise in den USA ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Die größte Volkswirtschaft der Welt versuche derzeit, die hohe Zahl von Neuinfektionen in den Griff zu bekommen. Seit Mitte Juni habe die Zahl der Neuansteckungen in den USA im Zuge der Lockerung der Corona-Auflagen deutlich zugenommen.Eine höhere Förderung Russlands dürfte die Ölpreise - und damit natürlich die Ertragslage bei Royal Dutch Shell - erheblich belasten. Dementsprechend seien Energieaktien wie Shell nach wie vor eher nicht für Anleger mit einem schwachen Nervenkostüm geeignet. Wer die Papiere bereits im Depot hat, kann dabei bleiben, sollte seine Position aber mit einem Stoppkurs bei 12,80 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:14,266 EUR +0,24% (13.07.2020, 10:17)