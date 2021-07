Außerdem habe Robinhood den Ausgabepreis seiner Aktien mit 38 Dollar am unteren Ende der bis 42 Dollar reichenden Preisspanne festgesetzt. Statt der bislang angestrebten 35 Milliarden komme der Neo-Broker damit auf eine Bewertung von 32 Milliarden Dollar und nehme gut zwei Milliarden Dollar ein.



Ein geringerer Ausgabepreis gelte als sicherer Weg für ein starkes Börsendebüt. Gleichzeitig sei er ein Zeichen für Zurückhaltung großer Investoren.



Dass Robinhood, dessen Geschäftsmodell auf hohen Handelsvolumina fuße, seine Nutzer vom Handeln abhalten wolle, entbehre nicht einer gewissen Ironie. Aufgrund der nach wie vor ungelösten regulatorischen Unsicherheiten steht DER AKTIONÄR dem Neo-Broker weiter kritisch gegenüber und bleibt beim IPO an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Robinhood-Aktie. (Analyse vom 29.07.2021)



Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (29.07.2021/ac/a/n)



