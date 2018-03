Mittlerweile sei die Nachfrage nach Kryptowährungen stark spekulativ motiviert, so der Tenor einer FERI-Analyse. Ein solch verhaltenstheoretisches Karussell, in dem es nur darum gehe, noch einen Käufer zu finden, der mehr zahlt, sei jedoch wenig nachhaltig. "Das haben die scharfen Korrekturen seit Jahresbeginn klar bestätigt", sagt Dr. Heinz-Werner Rapp.



Die FERI-Analyse geht davon aus, dass bei Kryptowährungen zukünftig mit verschärfter investmentrechtlicher und geldpolitischer Regulierung zu rechnen ist. Mittelfristig werde dadurch das Krypto-Universum deutlich ausgedünnt. "Wer falsch investiert war, könnte dann Totalverlust erleiden", so Rapp.



Auch wenn Kryptowährungen derzeit mehr Spekulationsobjekten als echten Währungen ähneln, so basieren sie doch auf einer sehr fortschrittlichen Technologie. "Die Blockchain ist ein eigenständiger technologischer Meilenstein und hat das Potential, viele Bereiche zu revolutionieren", betont Rapp. Eine solch bahnbrechende Technologie werde, wie zuvor das Internet, langfristig bestehen und auch einen möglichen Crash bei Kryptowährungen überdauern. Daher sollten sich langfristig orientierte Anleger vom "Krypto-Hype" nicht zu sehr beeinflussen lassen und stattdessen den Fokus auf valide Blockchain-Geschäftsmodelle legen.



Das Positionspapier "Kryptowährung, Cybermoney, Blockchain" steht auf der Website des FERI Cognitive Finance Institute zum Download bereit: https://www.feri-institut.de/media-center/publikationen/





